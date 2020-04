Giri del mondo: le navi da crociera ancora per mare

Quella del giro del mondo era una modalità di viaggio particolarmente apprezzata dai crocieristi e sia Msc Crociere sia Costa Crociere avevano cominciato in gennaio le loro crociere intorno al globo. Ben prima quindi della sospensione degli itinerari imposta dal dilagare del coronavirus.

Come riportato in un video di La Repubblica, ci sono navi che, essendo partite in gennaio, ancora non sono tornate alla base ma stanno cercando di riportare a casa tutti i passeggeri. È il caso ad esempio di Costa Deliziosa, partita lo scorso 5 gennaio per un giro del mondo che avrebbe dovuto terminate il 26 aprile a Venezia. È anche il caso di Msc Magnifica, salpata per il giro del mondi ai primi di gennaio. E anche la Pacific Princess deve ancora portare a termine il suo viaggio, trovando un porto dove sbarcare.