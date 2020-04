Princess Cruises, stop alle crociere fino a fine giugno

Princess Cruises è stata costretta a prorogare lo stop del suo programma crocieristico. La compagnia ha infatti deciso di annullare la maggior parte del programma 2020 in Alaska e rimanderà anche il lancio della Enchanted Princess, la nave il cui battesimo sarebbe dovuto essere a Southampton quest’estate.

Lo stop alle crociere Princess Cruises, spiega ttgmedia.com, inizialmente fissato fino al 10 maggio è stato invece prorogato fino al 30 giugno, in risposta alla decisione del US Centers for Disease Control and Prevention di vietare le navigazioni per almeno altri 100 giorni.



Per quanto riguarda l’Alaska, in un videomessaggio il presidente Jan Swartz ha espresso tutta la sua preoccupazione per l’impatto che queste decisioni avranno sullo Stato, “che si basa soprattutto sul turismo”. In effetti non verranno aperti per la stagione estiva nemmeno i cinque wilderness lodge di proprietà di Princess Cruises nel Paese, una mossa che avrà conseguenze devastanti sui 3.500 lavoratori stagionali impiegati in queste strutture.