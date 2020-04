Oltre il coronavirus, gli accordi della startup sarda Nausdream con i grandi t.o.

Si chiama Nausdream la startup sarda che, nonostante le restrizioni imposte dal Covid-19, cresce oltre le aspettative. La società, partecipata dal fondo di venture capital Primomiglio Sgr e specializzata nella selezione di esperienze turistiche di qualità in località europee e asiatiche, ha infatti superato l'obiettivo della sua campagna di equity crowdfunding fissato a 120mila euro. E continua a siglare nuovi accordi con i grandi t.o. internazionali.

Dopo Costa Crociere e Tui, per cui già lavora, si aggiunge al portfolio di clienti anche Silversea, compagnia di crociere di lusso per cui Nausdream offrirà escursioni esclusive e riservate in Sardegna.



"L'emergenza ha colpito duramente il nostro settore - spiega il fondatore e ceo, Marco Deiosso -, ma credo che questa crisi vada gestita investendo risorse ed energie nel futuro". O. D.