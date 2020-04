Radio Jek, la web radio di Eden Viaggi e Obiettivo Tropici

Anche Eden Viaggi è in pista per tenere alto l'umore dei ragazzi durante la quarantena forzata. In Rete si può ascoltare Radio Jek, la web radio che prende il nome dai Jek Club dei villaggi, quelli dedicati alla fascia 11-17 anni.

La programmazione contiene tanta musica, ma anche ospiti "vip" del tour operator. Il giovedì alle 16 arrivano le nuove puntate, ma sono disponibili anche i podcast precedenti, compresi quelli della scorsa estate.



Questa iniziativa è prodotta insieme a Obiettivo tropici, la società con cui Eden collabora da anni in tema di organizzazione dell'intrattenimento nei villaggi e di formazione degli animatori. Per ascoltare le puntate basta cercare Radio Jekclub sulla piattaforma spreaker.com.



Adriano Lovera