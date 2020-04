Human Company: libertà di cancellare senza penali

Una campagna corporate digitale a tutela e al servizio degli ospiti. A lanciarla Human Company, il gruppo specializzato nell’ospitalità open air, che diffonde tra i suoi clienti un messaggio: la possibilità di pianificare o riprogrammare la propria vacanza.

“La nuova policy – spiega Bruna Gallo, direttore commerciale di Human Company (nella foto) - permette di cancellare o modificare destinazione e data, senza penali, da 7 giorni fino a 24 ore prima dell’arrivo a seconda delle strutture. Con questa campagna vogliamo dare un messaggio forte a tutti coloro che, malgrado l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non rinunciano a sognare la prossima vacanza e venire in aiuto al nostro Paese, da promuovere oggi più che mai quale destinazione turistica che non smette mai di meravigliare”.



La nuova policy

La nuova policy di cancellazione riguarda le dieci strutture open air italiane e i 3 ostelli a Firenze, Berlino e Praga. Per i sei villaggi tra mare ed entroterra in Toscana, Lazio e Veneto e per le prenotazioni effettuate tramite il tour operator Human Travel l’eventuale annullamento, cambio destinazione e cambio data sono possibili fino a 7 giorni prima dell’arrivo. Per i tre ostelli Plus Hostels&Hotel, per Villa La Palgina nel Chianti, e per tre Camping in Town, i campeggi urbani alle porte di Firenze, Roma e Venezia fino a 24 ore prima dell’arrivo.