Il tempo delle previsioni non è ancora giunto, ma Evolution Travel rileva già segnali positivi da parte del mercato, con richieste legate prevalentemente al mare Italia, ma anche alle città d’arte e alle montagna, mentre all’estero stanno suscitando attenzione Spagna e Grecia.

Un interesse stimolato dalle campagne attivate online e incentrate sulle mete balneari e sul turismo green, culturale e di montagna. “È molto incoraggiante - sottolinea Alessandro Baldisserotto, responsabile marketing di Evolution Travel - osservare che, non appena abbiamo attivato le campagne, la reazione sia stata immediata con richieste per i nostri consulenti. D’altronde l’intero comparto travel su scala mondiale inizia a riprogrammare, come ad esempio compagnie aeree, operative nuovamente da giugno”.



Cancellazione gratuita

L’operatore offre ai suoi clienti la possibilità di cancellare per qualsiasi motivo la prenotazione (gli anticipi dipendono dal prodotto) e inoltre ha attivato la polizza ‘Interruzione Plus’, che copre le spese legate a spostamenti e necessità di soggiorno, nell’eventualità di fermi e quarantene imposti dalle autorità per Covid-19.



"La voglia di viaggiare è forte"

“Naturalmente la possibilità di annullare senza penali è un forte incentivo - sostiene Baldisserotto -, ma osservare che il desiderio di viaggiare è presente e forte è un ottimo segnale che si sovrappone alle variabili ancora molto incerte del futuro”.



Il 70% delle richieste riguarda il mare - con un interesse principale per Sardegna e Sicilia – e il restante 30% verte su montagna, camping al lago e città d’arte. La maggior parte dei numeri sono generati dal leisure individuale, ma si mettono in evidenza anche alcune richieste per gruppi in differenti località, marine e non.



Il tempo della ripartenza

“Quasi tutte le richieste - sottolinea il responsabile marketing - si riferiscono all’estate inoltrata e all’inizio dell’autunno - dato che immaginavamo -, ma è interessante osservare che arrivano già alcune domande per il periodo invernale, motivate dal desiderio di guardare avanti”.