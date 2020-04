Non sarà una guerra di prezzi, anche se sicuramente il fattore economico diventerà determinante nelle scelte dei consumatori. Non sarà neanche una questione di disponibilità di offerta sul mercato. E nemmeno un problema confinato ai mercati stranieri. O forse sarà proprio un mix di tutti questi fattori a caratterizzare la sospirata ‘ripartenza’. Quel che è certo è che questi fattori incideranno sul come e sul quando di una ripresa dai contorni ancora evanescenti.

“Ci troviamo a fronteggiare una situazione assolutamente anomala” commenta Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare, che riconferma la gravità di una situazione che “Ci sta travolgendo. È il momento di usare la testa e un po’ di cuore e di non smettere di lavorare, pensando all’autunno e a una ripresa a piccoli passi. E potrebbero esserci altre opportunità sul mercato, alternative completamente diverse sulle quali poter puntare alla ripresa”.



Numerosi gli operatori che a TTG Italia hanno espresso dubbi e speranze, nella certezza che però, una volta avviata la ripresa, “Nulla potrà più essere come prima”.

Il servizio completo con le interviste ad alcuni dei protagonisti del tour operating nostrano è disponibile su TTG Italia, online sulla Digital edition.