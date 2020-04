Broccoli, Veratour:

Di periodo di ripartenza ancora non si parla, ma sicuramente, secondo il direttore commerciale di Veratour, Massimo Broccoli (nella foto), “È ragionevole pensare che nel momento in cui si potrà ripartire , la domanda si orienterà prevalentemente sull’Italia e sulle destinazioni a corto e medio raggio".

La leva prezzo

"A nostro parere le destinazioni a lungo raggio saranno quelle che ripartiranno in maniera più ritardata. Tutto il settore dovrà fare fronte comune, attivando delle azioni che permettano ai clienti la massima flessibilità nel potersi eventualmente svincolare dai contratti di viaggio stipulati. D’altra parte, dovremo attivare azioni promozionali” per invogliare a partire. In un mercato potenzialmente debole , “anche la leva prezzo avrà la sua importanza, sarà quindi necessaria un’azione straordinaria che permetta di potere accedere alle vacanze a prezzi più accessibili”.



Il problema dei collegamenti

Un altro tema è quello legato alla ripresa dei collegamenti aerei. “Sarà importante sedersi con le compagnie aeree nostre partner e con gli altri t.o. per disegnare una programmazione condivisa che metta in condizione tutti di prevedere una programmazione che permetta una ripartenza importante ma certamente attenta a non disperdere risorse che saranno necessarie invece per sostenere la domanda”.



Le mete

E sul fronte delle destinazioni che ripartiranno prima, “Siamo confidenti che si potranno gestire delle operazioni a partire dal mese di giugno, soprattutto per quanto riguarda l’Italia, ma è evidente che non opereremo certamente a pieno regime. Crediamo che comunque il mese di agosto sarà un banco di prova importante per capire la reale situazione. Non possiamo però nasconderci che il 2020 avrà un impatto molto duro sul nostro settore e colpirà tutte le categorie.

In questo momento il nostro pensiero principale va alle agenzie di viaggi e a come potremo affiancarle per poterle aiutare a uscire da questo momento. Per questo che stiamo lavorando a un piano straordinario di iniziative commerciali e di supporto alla loro attività che presenteremo non appena si potrà tornare alla normalità. Siamo consapevoli che solo facendo sistema potremo superare questo momento incredibilmente duro e siamo certi che se vorremmo dare un futuro positivo al nostro settore, sarà importante abbandonare gli egoismi”.