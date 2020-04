di Isabella Cattoni

Servono “testa e cuore”: in un momento di grande difficoltà per il comparto turistico, il ceo di Idee per Viaggiare, Danilo Curzi (nella foto), fa appello alle risorse che riusciranno a traghettare oltre la crisi le aziende turistiche. “La situazione è anomala e paradossale – spiega il manager – e in questa fase non ritengo sia corretto essere forzatamente ottimisti. Positivi sì, perché la situazione migliorerà sicuramente, ma una variabile fondamentale è quella legata alle tempistiche. Perché dal momento della ripartenza alla ripresa effettiva passeranno almeno sei mesi”.

Cosa cambierà

Nel frattempo, il team di Idee per Viaggiare sta lavorando su diversi fronti, perché “Alla ripartenza potrebbero entrare in gioco alternative completamente diverse, si potrebbero cogliere altre opportunità in quanto sicuramente cambieranno le abitudini dei viaggiatori e di conseguenza le richieste ai tour operator”.



Le attività in essere

Al momento, la principale attività del t.o. riguarda il consolidamento di quanto già in casa. “Avevamo oltre mille prenotazioni per il 2020 e al momento stiamo nel 35-40 per cento dei casi spostando la data di partenza, mentre a tutti gli altri clienti garantiamo il voucher per ripartire più avanti”. Nell’ottica dell’estrema flessibilità e della fidelizzazione di cliente e adv, Curzi non esclude nemmeno che in certi casi si possa provvedere al rimborso della quota, “Ad esempio, chi aveva saldato un viaggio di nozze difficilmente sarà in grado di riprogrammarlo in questo momento”.



Verso l'inverno

Per un operatore concentrato sul lungo raggio come Idee per Viaggiare i primi risultati potranno vedersi durante la prossima stagione invernale: “Al momento stiamo lavorando pensando al ‘dopo’. Manteniamo strette relazioni con le agenzie sia per il consolidamento delle pratiche in essere, sia sotto il profilo della formazione, con un programma di eventi settimanali. In attesa di poter ricominciare a progettare con maggiore cognizione di causa la programmazione invernale 2020-2021”.