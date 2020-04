Royal Caribbean Group estende la policy di cancellazione straordinaria fino a settembre

Una maggiore flessibilità per le cancellazioni è quanto prevede la Confidence cancellation policy di Royal Caribbean Group, che la compagnia ha lanciato all’inizio dell’emergenza coronavirus.

Ora l’azienda ha deciso di estendere le agevolazioni previste fino a 1 di settembre. Fino a quella data, quindi, i clienti potranno cancellare la loro crociera fino a 48 ore prima della partenza ricevendo un credito completo per prenotare un altro viaggio nel 2020 o nel 2021.



“Gli ospiti hanno reagito positivamente alla nostra policy – dice il presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Richard Fain – perché permette loro di prenotare in maniera sicura e di gestire al meglio piani di viaggio complicati dalla situazione”.



L’estensione della policy viene applicata sia per le prenotazioni già in essere che per quelle nuove purché la data di partenza sia fissata entro il 1 settembre.