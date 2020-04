Nicolaus sceglie la flessibilità per spingere la ripartenza. Il Gruppo ha scelto di prolungare fino al 30 aprile la validità dell’Early Booking dei due brand Valtur e Nicolaus Club, facilitando ulteriormente le modalità di prenotazione, annullamento o modifica della pratica.

L’operazione ha come obiettivi quelli di concedere il massimo della flessibilità ai clienti e mettere a disposizione delle agenzie di viaggi un’ulteriore leva commerciale.“La voglia di viaggiare è ancora presente e, anche se il panorama è incerto, crediamo sia importante fare tutto il possibile per sostenere il mercato. È l’unica cosa che possiamo fare in questo momento, parallelamente a pianificare in prospettiva un nuovo modo di stare negli spazi che interesserà ineludibilmente anche il nostro settore – spiega Isabella Candelori, direttore commerciale del tour operator -. Abbiamo scelto di associare questa iniziativa al claim ‘L’estate è uno stato d’animo’ per trasmettere chiaramente che, anche se la stagionalità è stata inevitabilmente sconvolta, c’è una possibilità concreta di ripensare alle vacanze e alla progettualità delle nostre vite. Per questo abbiamo deciso di non mettere limiti alla possibilità di prenotare, modificare e riprogrammare il proprio soggiorno”.



Le condizioni

Sulle nuove prenotazioni l’operatore garantirà perciò la miglior tariffa da catalogo, con possibilità di modifica o annullamento della pratica fino a 10 giorni dalla partenza e senza eccezioni relative alle date del soggiorno: le condizioni della nuova formula dell’Early Booking del Gruppo Nicolaus valgono, infatti, per soggiorni con ritorno fino al 28 dicembre e interessano tutta la programmazione nazionale e internazionale.



Confermata anche la gratuità per almeno un bambino in camera con due adulti (una mini quota è prevista in caso di pacchetto con volo) e in omaggio la garanzia ‘Blocca Prezzo’ che elimina gli adeguamenti carburante e valutari.