Norwegian Cruise Line: stop alle crociere fino al 10 maggio

Norwegian Cruise Line Holdings ha deciso di prolungare lo stop alle sue navi da crociera sia per il marchio Norwegian Cruise Line, sia per Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises. Il primo stop, che sarebbe dovuto terminare il 12 aprile, è invece stato prolungato fino al 10 maggio 2020.

“Dato che il Covid-19 continua ad avere un impatto significativo in tutto il mondo, abbiamo deciso di estendere la sospensione temporanea delle crociere di tutti i nostri marchi fino al 10 maggio - ha spiegato Frank Del Rio, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings -. Comprendiamo che questa interruzione può essere scomoda per i nostri viaggiatori e i nostri partner, ma ci impegniamo innanzitutto a proteggere la sicurezza e il benessere dei nostri ospiti, dei membri dell'equipaggio e di tutte le comunità che visitiamo”.



Uno stop obbligato, di fatto, anche dalla situazione che continua a regnare sui porti nel mondo, quasi tutti chiusi al traffico crocieristico.



La compagnia invita tutti i viaggiatori con prenotazioni per partenze fra il 13 aprile e il 10 maggio a contattare le agenzie di viaggi o la stessa compagnia per le pratiche di cancellazione o di spostamento del viaggio.