Quality Group, Peci: “Tutti i temi da affrontare prima di ripartire”

Il Quality Group non perde tempo e prosegue con il piano di incontri formativi che accompagnerà i partner agenti di viaggi fino alla fine di maggio, per un totale di appuntamenti che potrebbe sfiorare le 130 unità.

“Stiamo lavorando in smart working ma non per questo abbiamo rallentato, anzi – fa sapere il direttore commerciale, Marco Peci (nella foto) -. L’attività di questi giorni si sviluppa sul duplice fronte delle riprotezioni delle prenotazioni effettuate dai clienti e della formazione per le adv. Sotto il primo profilo, si tratta di prendere in carico molte cancellazioni, che riproteggiamo con lo strumento del voucher, alle quali si associa un 35 per cento circa di richieste di spostamento della data di partenza”.



Fortunatamente, Quality Group ha praticamente concluso la fase dei rimpatri dei clienti che si trovavano all’estero, “Una procedura impegnativa, che avrebbe richiesto un atteggiamento più pronto e univoco del comparto diplomatico per gestire prontamente le situazioni di difficoltà”.



La fase è molto delicata anche per comprendere come e quando sarà possibile ripartire. “Al momento – aggiunge il manager – non abbiamo messo in campo nessuna particolare iniziativa per spingere le prenotazioni future. È ancora molto presto e occorre osservare il comportamento delle compagnie aeree nei prossimi mesi, in modo tale da capire su quali destinazioni puntare”.



Anche sui tempi della ripartenza Peci è cauto: “Al momenti è tutto fermo. Bisognerà attendere i primi giorni di maggio per verificare come si potrebbe avviare una lenta ripresa. Il turismo sarà uno dei comparti fra gli ultimi a ripartire ed è uno dei più colpiti. Occorre che il Governo ne prenda coscienza urgentemente, intervenendo per sostenere un’attività che dà lavoro a migliaia di persone”.



Isabella Cattoni