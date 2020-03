Il buono vacanze di Settemari diventa trasferibile. Il tour operator annuncia la decisione di permettere ai clienti di trasferire a una terza persona il voucher corrisposto per il rimborso. Il buono potrà anche essere ‘girato’ a un altro cliente dell’agenzia, grazie all’intermediazione del dettagliante stesso.

“Con questa iniziativa, l’azienda, dopo aver ascoltato le esigenze del nostro unico canale distributivo, le agenzie di viaggi, ha reso il buono vacanze estate Settemari trasferibile a terze persone - spiega Martino Dotti (nella foto), sales manager del tour operator -. Tale iniziativa punta ad agevolare sia i clienti finali sia la distribuzione, concentrata a mantenere saldi i rapporti con i propri clienti”.



Le ragioni di una scelta

La nuova policy, spiega ancora l’operatore in una nota, è stata pensata per “rimarcare ancora di più la vicinanza al mercato agenziale” e per offrire ancora maggiore flessibilità ai clienti.



Per le prenotazioni già in essere, con partenza fino al 3 maggio 2020, i clienti potranno richiedere l’annullamento della pratica a fronte del quale sarà offerto un buono vacanza estate da utilizzare per in prenotazione Settemari con partenza fino al 30 settembre 2020 oppure per una prenotazione Amo il Mondo da confermare entro il 30 settembre prossimo per un viaggio con partenza fino al 31 marzo 2021.