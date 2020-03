di Remo Vangelista

"Difficile immaginare oggi cosa accadrà quest'estate. La stagione rischia di essere pesantemente compromessa". Graziano Debellini, presidente di Th Resorts, risponde al telefono e prova ad analizzare il momento con TTG Italia. Un momento fatto di ansia, paura e attesa.

Presidente, quando finirà tutto questo il turismo avrà un altro volto?

Credo che tutto sarà completamente stravolto. Dalle abitudini al lavoro. Difficile immaginare oggi cosa avranno in tasca gli italiani per pensare alle vacanze. Noi abbiamo disegnato due scenari.



Uno di questi prevede un leggero ritorno di prenotazioni per l'estate o sbaglio?

Nella prima ipotesi che abbiamo fatto il turismo ripartirà in autunno e praticamente avremo perso un anno o quasi.



Nella seconda ipotesi?

Ci sarà una ripartenza delle prenotazioni con il freno a mano tirato in estate e possibili cali del 60 per cento delle presenze.



L'intervista completa su TTG Magazine, anche online a questo link