Hurtigruten, stop a tutte le crociere in programma

“Era l’unica decisione responsabile da prendere, in questo momento di straordinaria crisi che il mondo sta affrontando”. Queste le parole con cui Daniel Skjeldam, chief executive di Hurtigruten, annuncia la sospensione di tutte le crociere di spedizione ‘da Polo a Polo’ fino al 28 aprile e degli itinerari norvegesi fino al 19 aprile.

"We care"

“Uno dei nostri valori fondamentali è ‘we care’ – precisa Skjeldam secondo quanto riportato da TTG Media -: noi ci preoccupiamo per i nostri ospiti, per le comunità locali che visitiamo e per il nostro ruolo in una società globalizzata. Ecco perché abbiamo deciso di compiere queste mosse così drastiche”.



Crediti e prenotazioni flessibili

Agli ospiti che si vedono cancellate le proprie prenotazioni la compagnia riserva un credito di crociera pari al 125% dell’importo pagato, tasse incluse. Avranno inoltre diritto a uno sconto del 10% su qualsiasi futura crociera Hurtigruten dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con una data flessibile di cambio prenotazione.



Anche se non interessati direttamente dalla sospensione temporanea delle operazioni, agli ospiti con un viaggio prenotato fino al 30 settembre 2020 viene offerto il cambio di prenotazione, senza alcun costo aggiuntivo, per qualsiasi crociera Hurtigruten – le spedizioni e quelel norvegesi – per partenze dal primo luglio 2020 al 3 dicembre 2021.