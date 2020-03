Anche Futura Vacanze adegua il lavoro dei propri dipendenti alle esigenze di tutela della salute imposte dal dilagare del coronavirus. Per questo, l’operatore garantisce la piena operatività lavorando tuttavia in smart working.

Operatività garantita

“A seguito dello stato di emergenza legato alla diffusione del coronavirus - scrive la direzione di Futura Vacanze rivolgendosi alle agenzie di viaggi - vogliamo comunicare che Futura Vacanze, adeguandosi alle disposizioni governative, ha adottato delle misure necessarie per garantire la tutela del personale e, al contempo, assicurare l’assistenza e le principali attività” operando in modalità smart working.



I contatti utili

Per gli agenti il booking è attivo osservando l’orario 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e domenica gli uffici resteranno chiusi. Per ogni chiarimento è attivo il numero telefonico 06328931 e l’indirizzio mail booking@futuravacanze.it

Anche tutti gli altri i reparti sono raggiungibili al telefono o ai rispettivi indirizzi mail.



La voglia di ripartire

Ma Futura Vacanze intende trasmettere anche un messaggio di speranza e di condivisione di questo momento, e lo fa sfruttando i propri canali social. L’obiettivo è quello di per ricordare a tutte le agenzie, ai clienti, ai partner che si ripartirà tutti insieme.

"Oggi la nostra Italia è ancora più bella – si legge nel messaggio trasmesso da Futura Vacanze -. Perché siamo uniti nel curare la ferita sulla pelle del nostro Paese, con l'orgoglio e con lo spirito di sacrificio che ci contraddistingue. Perché insieme stringiamo i denti, moltiplicando le forze per aiutare chi sta lottando contro questo momento difficile. Perché da nord a sud siamo tutti fratelli, forti di quel sentimento italiano che tutto il mondo ci invidia. Oggi la nostra Italia è ancora più bella perché siamo italiani e gli italiani non si arrendono mai”.