Sporting Vacanze scrive alle agenzie: “Grazie per la professionalità e la dedizione”

Una lettera per ringraziare le agenzie di viaggi. Sporting Vacanze ha preso carta e penna e ha indirizzato a tutte le agenzie partner un messaggio per “testimoniare loro in maniera sentita e sincera non solo la nostra vicinanza professionale ma soprattutto quella emotiva, in questi giorni così complessi per tutto il comparto turistico” dice Daniela Narici, responsabile sviluppo vendite Italia dell’operatore.

Nella lettera, scritta dal general manager Andrea Vannucci, si sottolinea la grande capacità e competenza con cui le agenzie stanno lavorando da casa o a porte chiuse “per prendervi cura dei vostri clienti gestendo insieme a noi tour operator le più complesse e improvvise situazioni generate da un qualcosa di impensabile fino a pochi mesi fa”.



Sporting Vacanze conclude il suo messaggio assicurando ogni tipo di collaborazione alle agenzie, sia oggi nel pieno della crisi, sia nel futuro. “Questo maledettissimo periodo finirà e, almeno per quanto ci riguarda, non esiteremo un minuto a far capire ai nostri partner che per una ripresa veloce del nostro mercato, sarà fondamentale investire principalmente sugli agenti di viaggi per far conoscere le proprie strutture e destinazioni – scrive ancora il t.o. -. La nostra voce sarà forte, unica, decisa per esaltare chi, come voi, ogni singolo momento di questo periodo, ha avuto il coraggio di essere connesso 24 ore al giorno a disposizione dei propri clienti”.