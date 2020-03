di Isabella Cattoni

Un “Grande problema, inaspettato, che sta coinvolgendo tutta la filiera, turistica e non. Ma cosa fare? Come reagire? Come difendere il Mare Italia?”. A interrogarsi è Francesco Boccanera, direttore marketing e comunicazione di Ota Viaggi, che in questo difficile momento trasmette comunque un messaggio di positività e speranza. Perché il quadro a tinte fosche che si dipinge oggi potrebbe assumere nelle prossime settimane un aspetto meno tetro.

Le azioni in campo

“La nostra campagna ‘Io prenoto’ - spiega il manager - iniziata ai primi di marzo con scadenza il 31 marzo permette di annullare fino a 20 giorni prima della data di partenza. Si tratta di una campagna nata per dare tranquillità a tutti coloro che, nonostante tutto, vogliono organizzare le proprie vacanze estive dando la sicurezza che in caso di annullamento non vengano applicate penali”.

Perché anche in questa fase, qualche timido segnale si avverte e soprattutto chi aveva già prenotato per l’estate non ha disdetto ma è rimasto alla finestra.



Sostegno alle agenzie

“Uno strumento in più che garantiamo agli agenti di viaggio è la teleprenotazione, per dar modo di prenotare e fare preventivi sul nostro portale e ad accompagnare il tutto ci sono in programmazione i ‘Prenota prima’, con ottimi sconti e promo in terzo e quarto letto”.

Le iniziative a sostegno del Mare Italia non saranno vane: “In tutta questa confusione generale bisogna cercare di essere lucidi analizzando giorno dopo giorno l’evolversi della situazione e prendere le misure necessarie per affrontare il problema. Bisogna essere uniti combattere questo nemico invisibile; confido molto nella grande professionalità delle agenzie che in questi giorni stanno soffrendo in modo particolare. Dal canto nostro, cercheremo sempre e comunque di mettere a loro disposizione strumenti di vendita efficaci e trasparenti per cercare di smuovere questo momento di stallo. Sarà sicuramente una stagione difficile, dove forse la bassa stagione in qualche modo è già compromessa o forse tra un mese finirà questo allarme e finalmente potremo riprendere a commercializzare e incentivare la nostra bella Italia”.



Piena operatività

Ota Viaggi mantiene comunque piena operatività: “Il direttore commerciale Massimo Diana, tramite skype e video conferenze, è in stretto contatto con le agenzie e io sto portando avanti il grande restyling del nuovo sito Ota Viaggi. Non ci fermiamo nonostante tutto, perché abbiamo tanta voglia di ricominciare, di macinare ore e ore di lavoro per far tornare a splendere il Mare Italia e la nostra azienda. Ci siamo e ci saremo sempre”.