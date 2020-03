Valtur lancia #ioviaggiodacasa

Il Gruppo Nicolaus non smette di comunicare, soprattutto per stare vicino ai suoi partner agenti di viaggi e ai clienti in un momento tanto difficile come quello presente.

L’ultima iniziativa, veicolata ieri sul canale Facebook di Valtur, ha lo scopo di non far perdere la voglia di viaggiare e scoprire, anche da casa, destinazioni sempre nuove che l’operatore tornerà presto a programmare.



“Viaggiare è ciò che sappiamo fare meglio – recita l’appelllo su Facebook -. Ma se non possiamo farlo davvero, perché non girare il mondo con la fantasia? Jules Verne ce lo racconta in 80 giorni, noi proviamo a farlo in 20: un viaggio alla scoperta delle destinazioni che amiamo e di cui conosciamo storie, curiosità, tradizioni”.

Appuntamento da oggi, 16 marzo, fino al 4 aprile, con Valtur per un viaggio per il mondo con spunti, suggerimenti e curiosità, Un mondo da scoprire “tappa per tappa, comodamente seduti sul divano”.