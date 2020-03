Positività e razionalità. Si basa su questi due concetti la dichiarazione dell’amministratore delegato di Idee per Viaggiare Danilo Curzi, che in una lettera aperta ad agenti di viaggi, partner e clienti finali lancia un messaggio di fiducia.

“Carissimi colleghi – si legge nella lettera - e il superlativo è d’obbligo, in questi giorni tutti noi ci troviamo in un momento che non ha eguali e a cui dobbiamo adattarci per contribuire alla positiva risoluzione. Siamo tutti orgogliosi di come si sta muovendo il nostro settore e crediamo che quando il motore tornerà a pieni giri, i primi che se ne accorgeranno saranno proprio i potenziali futuri clienti che oltre al desiderio di ‘sana evasione’ comprenderanno il valore di professionisti al loro fianco.”



La speranza di Curzi “è che tutto venga vissuto con la razionalità, la positività e la calma che questo particolare momento richiede”.

Intanto, Idee per Viaggiare, azienda composta da 140 persone, ha introdotto lo smart working, nell’intento di mantenere operative tutte le sue aree. Il centralino e le comunicazioni via email sono funzionanti, pur nella comprensibile necessità di una gestione approntata per fronteggiare le criticità del momento.



“Oggi la nostra priorità è concludere le operazioni di rientro e trovare le soluzioni migliori per quanti erano in partenza nell’immediato. Tutto il resto verrà analizzato e gestito nel breve termine. Ai clienti garantiamo tutela, giudizio e volontà di azioni finalizzate alla completa soddisfazione”.

Per qualsiasi reale ed immediata emergenza, oltre ai normali contatti si può fare riferimento alla email: soluzioni@ideeperviaggiare.it