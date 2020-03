King Holidays, prenotazioni a 'Zero pensieri'

King Holidays cerca di guardare alla ripresa del mercato. Il tour operator, che al momento ha sospeso le partenze in ottemperanza ai decreti del Governo, già da oggi offre gratis la polizza annullamento (che di solito costa il 3,5% dell'intera pratica) per tutte le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile e per partenze compresa fra il 3 aprile e il 31 dicembre.

A questa si aggiunge una polizza 'zero pensieri' per eventuali disagi legati ai controlli sanitari sul luogo di vacanza. Quanto alle pratiche sospese che avevano la partenza fissata fino al 3 aprile, il t.o. comunica che le agenzie riceveranno un voucher pari all'importo già versato, valido un anno dalla data di emissione, da usare per una nuova prenotazione.

Le partenze successive a quella data, al momento sono soggette alle normali condizioni di contratto.

Adriano Lovera