Il Quiz Time di Tour2000AmericaLatina per le agenzie

Un quiz a premi per rimanere aggiornati e ‘allenarsi’ a vendere il prodotto America Latina. È questa l’iniziativa lanciata da Tour2000AmericaLatina e riservata agli agenti di viaggi iscritti al Gruppo Privato Agenti di Viaggio Tour2000AmericaLatina su Facebook.

Dal 16 marzo al 4 aprile l’operatore lancia sul gruppo Quiz Time, un modo per tenersi allenati e approfondire la conoscenza di tutte le destinazioni dell’America Latina.



I quiz si divideranno in tre categorie e saranno contraddistinti da tre colori: verde per le domande più facili che permetteranno all’agente di ottenere 2 punti, arancione per le domande intermedie per ottenere 4 punti e blu per le domande complicate per registrare 6 punti.



I primi tre agenti di viaggi che otterranno più punti riceveranno una serie di premi messi in palio dall’operatore.