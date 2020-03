Go World: formazione per gli agenti sul computer di casa

Go World non si arrende e, malgrado la difficile situazione di questi giorni, approfitta della forzata permanenza in casa per puntare sulla formazione lanciando una nuova iniziativa sulla piattaforma di e-learning Go Academy per permettere agli agenti di usare questo tempo per aggiornarsi e prepararsi alla ripresa del mercato.

I corsi giornalieri

Ogni giorno sulla piattaforma Go World lancerà nuovi corsi su due delle destinazioni programmate con tutte informazioni utili sul viaggio. “Pensiamo che questo momento di stop possa diventare un’opportunità per gli agenti di viaggio per approfondire la loro conoscenza delle destinazioni e quindi seguire giornalmente i nostri corsi di formazione su Go Academy – afferma Ludovico Scortichini, presidente di Go World -. In ogni corso ci sono tutte le novità della destinazione, oltre alla panoramica, informazioni sulla cultura e sulle tradizioni, eventi e festività, a tavola, attività e svago, usanze e curiosità oltre a tutte le informazioni utili per il viaggiatore”.



Spiegazioni multimediali

I corsi sulle destinazioni su Go Academy vengono proposti in maniera multimediale, con testi, immagini e video riguardanti i luoghi trattati e alla fine del corso l’agente di viaggio avrà l’opportunità di verificare ciò che ha appreso con un test suddiviso in tre livelli di difficoltà: base, intermedio e avanzato.

Go Academy è sempre disponibile gratuitamente e qualsiasi ora; per iscriversi è sufficiente andare sul sito del gruppo.