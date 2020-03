Simonetti, World Explorer: “Una sfida che il turismo organizzato vincerà”

Il Gruppo World Explorer si associa a quanti vogliano comunque trasmettere un messaggio di fiducia al mercato e lancia una promozione lampo: per le prenotazioni fino al 31 marzo, i viaggiatori avranno diritto di annullamento senza penali fino a 30 giorni prima della data di partenza su una lista di destinazioni operate dai brand African Explorer, Sea Explorer e Sudamerican Explorer.



“Ci sono momenti in cui si rende necessario prendere una decisione per cambiare il corso degli eventi – afferma Alessandro Simonetti (nella foto), titolare di World Explorer –; noi di World Explorer abbiamo deciso, perciò, di dare un segnale importante per supportare le vendite, per dare sostegno alle agenzie e per rassicurare i viaggiatori”.



I paesi coinvolti nella promozione

La lista dei paesi in cui è valida la promozione è consultabile alla pagina Facebook di World Explorer, aggiornata in tempo reale con diretto collegamento a viaggiaresicuri.it.



Un'opportunità nuova

“Dobbiamo vedere questo momento come una straordinaria opportunità per far capire quanto sia importante affidarsi ad un professionista - continua Simonetti -; conoscenza, tranquillità e assistenza sono garantite quando ci si affida ad un agente di viaggi e al mondo del tour operating, certezze che mancano a chi per le sue prenotazioni utilizza il web. È nei momenti difficili che noi, agenzie e tour operator, dimostriamo di esserci e di saper supportare i viaggiatori con professionalità”.