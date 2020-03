Imperatore Travel sospende le prenotazioni fino al 30 aprile

Anche i tour operator prendono posizione a sostegno delle scelte, per quanto difficili, adottate dal Governo per limitare gli effetti del coronavirus. In una lettera indirizzata ai propri partner, Imperatore Travel World comunica di aver deciso di sospendere le nuove prenotazioni per soggiorni effettuabili fino al 30 aprile.

Le prenotazioni in essere

“Per le prenotazioni attualmente in essere e relative al periodo 11 marzo – 30 aprile - si legge nella lettera - vi invitiamo a contattare il nostro ufficio booking all’indirizzo emali booking@imperatore.it per maggiori informazioni. Al momento tutte le nostre offerte prenotabili saranno relative a viaggi o soggiorni con partenze da maggio in poi, con particolare attenzione all’ estate e questo per evitare disagi ai clienti e, soprattutto, spostamenti che potrebbero rivelarsi inutili in un periodo troppo ravvicinato a quello dell’emergenza.



"Se nel frattempo dovessero cambiare le disposizioni e/o risolversi lo stato di emergenza, Imperatore sarà ben contento di riaprire le prenotazioni anche per il mese di aprile. Vi ricordiamo che potete sempre contattare il nostro call center o collegarvi al nostro sito”.



Fase temporanea

La decisione dà prova di responsabilità e rappresenta “un atto di serietà e rispetto nei confronti dei nostri clienti e dei nostri preziosi collaboratori a tutela della loro salute e serenità nell’esperienza di viaggio. Siamo convinti che la fase di emergenza sarà solo temporanea e, passato questo momento difficile, si ritornerà ad una vita normale fatta anche del ‘piacere delle vacanze’”.



Lo staff di Imperatore Travel World resta comunque disposizione per ogni necessità e chiarimento.