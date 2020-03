“Per la prima volta in settant’anni di storia fermeremo alcune delle nostre navi fino a che l’emergenza non sarà rientrata”. Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere (nella foto), in un videomessaggio al trade annuncia la drastica decisione dell’azienda, che adegua il suo programma crocieristico alle direttive del Governo.

Le crociere interessate dalle cancellazioni sono quelle della Costa Smeralda, la nuova ammiraglia, del 14, 21 e 28 marzo, e poi ancora, come spiega il direttore, “la Costa Pacifica del 23-27 marzo e 3 aprile; la Costa Magica del 2 aprile, la Costa Fortuna del 10 e del 19 marzo, la Costa Luminosa del 25 marzo e la Costa Victoria del 28-31 marzo, 10-14 aprile”.



Una decisione dettata da quella che Palomba definisce un’assoluta priorità, “salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i nostri ospiti, dei nostri colleghi che lavorano sulle navi e negli uffici. La responsabilità che nutriamo verso i nostri passeggeri e l’equipaggio ci impone, in questo momento, di prendere questa nuova decisione importantissima”.



#RipartiremoInsieme

E termina riproponendo lo slogan della compagnia, #RipartiremoInsieme: “La nostra missione - sottolinea - resta regalarvi felicità e oggi la vostra felicità è a casa. Iniziate a viaggiare con la fantasia, è una delle cose più emozionanti. Noi vi aspettiamo, ripartiremo insieme”.