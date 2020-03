Anche in una fase tanto difficile e complessa per l’intero comparto dei viaggi organizzati, non si deve smettere di andare avanti e di pensare al ‘dopo’, al momento in cui finalmente i viaggiatori di casa nostra potranno ricominciare a girare il mondo in totale sicurezza.

È di questo avviso anche Isabella Pillolo, product manager di Earth Viaggi che segue anche l’assistenza dei clienti all’estero. “Il fatto di lavorare per un’azienda che pone una cura maniacale nell’assistenza del cliente in ogni circostanza, mantenendo sempre un legame costante, si sta dimostrando molto utile anche in questo momento. E in effetti, quello dell’assistenza è uno dei punti forti della programmazione dell’operatore”.

Il valore della sartorialità

Un t.o. ancora sartoriale, che anche in questo momento lancia un messaggio comunque positivo al mercato. “In questa fase è necessario essere attenti, occuparci e non preoccuparci, sfruttando questi giorni oltre che per gestire la riprogrammazione dei viaggi e le richieste dei clienti e delle adv anche per affinare la programmazione”.



La chiave sostenibilità

Una programmazione che in casa Earth ha le caratteristiche di un tailor made tagliato sulle specifiche esigenze di ognuno, all’insegna di valori chiave come sostenibilità - “che non è una strategia di marketing ma un modo di avvicinare le culture del mondo” - ed esperienze.



Le dmc sul territorio

“Proprio nell’esperienza possiamo trovare il nuovo lusso, che non è necessariamente sinonimo di hotel a 5 stelle, ma di piccoli gruppi accompagnati da professionisti locali, i soli in grado di offrire attività autentiche sul territorio, al di fuori degli schemi più utilizzati”.

Earth si appoggia quindi a piccole dmc, super specializzate sulle singole aree, “le sole in grado di garantire esperienze uniche e di permettere di avvicinare anche altri stili di viaggio come ad esempio il trekking”.

Perché, passata l’emergenza, tornerà la voglia di viaggiare e il vero lusso porterà i viaggiatori che oggi hanno dovuto rimandare il proprio viaggio a riprogrammarlo arricchendolo di nuovi spunti. “Spunti ai quali noi di Earth continuiamo con fiducia a lavorare”.