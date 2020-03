MySunSea, annullamento senza penali fino al 31 marzo

“Un investimento e una scelta importanti per essere pronti a far ripartire il mercato non appena la situazione dovesse stabilizzarsi e migliorare”. Rosita Angelini, ad di MySunSea (nella foto), anticipa con queste parole #liberidiviaggiare, la proposta del t.o. dedicata a chi prenoterà una vacanza entro il 31 marzo, per viaggiare nel periodo compreso fra maggio e ottobre.

A questi clienti l’operatore ha deciso di offrire la possibilità di poter annullare senza penali la propria partenza fino a 14 giorni prima del viaggio.

“È una decisione che ha il fine di infondere ottimismo - prosegue Angelini -, ma soprattutto che tende a tutelare coloro che non vogliono aspettare l’ultimo momento per prenotare una vacanza. Di contro, a noi questa iniziativa offre la possibilità di non vanificare il lavoro di programmazione di un anno, gli impegni vuoto/pieno presi e salvaguardare, speriamo, una stagione che si prospetta davvero difficile per tutti”.



La formula #liberidiviaggiare è valida per tutti i pacchetti, tutte le destinazioni e tutte le date di partenza da maggio a ottobre 2020 ma non è retroattiva, per cui sarà applicata solo alle prenotazioni effettuate fino al 31 marzo.