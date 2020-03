Etoa chiede interventi urgenti per turismo culturale e bus turistici

L’Etoa, associazione europea del turismo, chiede una risposta urgente ad autorità locali e nazionali per venire incontro alle aziende che si occupano di turismo culturale, che, si legge in una nota “sta fronteggiando uno sforzo senza precedenti”.

Gli operatori che hanno già prepagato l’accesso a musei nazionali e alle attrazioni stanno subendo perdite finanziarie notevoli in un momento dell’anno in cui gli introiti sono a rischio. Rimborsi e note di credito dovrebbero essere permessi e incoraggiati tra i siti di attrazione turistica, sottolinea Etoa.



Che nello stesso tempo aggiunge come laddove la domanda persiste e i musei rimangono aperti al pubblico, il sistema dovrebbe ‘riciclare’ le cancellazioni in maniera più efficace. “Ad esempio – si legge nella nota dell’associazione -, Coop Culture è impossibilita a variare i termini di emissione dei biglietti per il Colosseo senza il consenso del Mibact. Nel frattempo, l’impatto economico è drammatico per coloro con interi inventari di biglietti prepagati e non utilizzati”.



Altro tema caldo è quello dell’accesso cittadino ai bus turistici. Secondo Etoa, “occorrerebbe sospendere con effetto immediato tutte le imposte di accesso ai centri storici a carico delle compagnie di trasporto private che portano visitatori nelle destinazioni europee, come ad esempio la Ztl in Italia. La domanda non è scomparsa: il trasporto pubblico è considerato molto più rischioso in termini di sanità pubblica, mentre i mezzi privati a bassa emissione rimangono inutilizzati”.



“Gli operatori stanno affrontando un periodo di rischio finanziario a breve termine senza precedenti – dice Tom Jenkins, ceo di Etoa -: è essenziale per noi supportare la fase di recupero in vista del ritorno della domanda. Le misure restrittive verso i veicoli turistici sono spesso controverse: le autorità locali e nazionali devono provvedere subito alla sospensione”.