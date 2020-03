“Tutto andrà bene”. Chinasia Tour Operator lancia un messaggio di speranza, in questo periodo che sta mettendo a dura prova la Cina, core business dell’operatore, e l’Italia.

“Sono lontani i giorni in cui l’emergenza sanitaria da Covid-19 sembrava coinvolgere solo la Cina – scrive in una nota l’amministratore unico di Chinasia tour operator, Laura Grassi (nella foto) - Allora esprimemmo solidarietà al popolo cinese e prendemmo tutti i provvedimenti a difesa dei nostri viaggiatori, percorrendo l’unica strada possibile degli annullamenti senza penali e della sospensione di qualsiasi attività. Oggi - continua - temiamo per la nostra salute e la nostra Italia e vediamo sulle nostre strade, nei paesi delle nostre amate regioni, nei telegiornali, immagini che hanno una impressionante somiglianza con quelle alle quali ci hanno abituato i collegamenti da Pechino”.



La speranza della ripartenza

L’operatore invita tutti a uno sforzo collettivo per superare la momentanea difficoltà e ripartire. “Ora è il momento della cura, delle precauzioni, dell’attesa vigile ed attiva, della collaborazione sull’esempio dei nostri amici cinesi che ci hanno mostrato il sacrificio necessario dinnanzi ad un temibile nemico, al fine di salvaguardare una comunità, una nazione, un mondo. Poi, speriamo presto – conclude Grassi -, sarà il momento di tornare alla nostra vita, di elaborare la paura, di lasciarci alle spalle l’emergenza, di ritrovare il sorriso; allora sarà anche il momento di tornare a viaggiare e noi saremo pronti”.