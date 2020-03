Teloni, Homelike Villas: “Ecco come combattiamo l’emergenza”

Una vacanza in ville e dimore storiche italiane, prenotabile al costo simbolico di un solo euro e con la possibilità di cancellazione gratuita fino a 48 ore prima del check–in. È questa la reazione all’allarme da coronavirus da parte di Homelike Villas, il tour operator marchigiano che mette in rete strutture luxury per affitti settimanali ma anche per accogliere eventi aziendali, ospitare matrimoni, anniversari e altre cerimonie. “Stiamo chiamando uno per uno tutti i proprietari delle nostre strutture, che vorrei ringraziare per la disponibilità e l’elasticità dimostrate - spiega Alessandro Teloni, responsabile di Homelike Villas -, anzitutto per rassicurarli perché per noi il rapporto umano, quello che cerchiamo di instaurare con ogni nostro singolo cliente, è davvero fondamentale. Abbiamo prenotazioni fino al 2022 e fino ad oggi non registriamo disdette, rinvii e cancellazioni. La fiducia che stiamo ricevendo ci premia, confermandoci che siamo sulle giusta strada”.

Il pricing e l'espansione

Sul fronte del pricing l’operatore ha deciso di proporre, ai primi 100 clienti, anche uno scontro aggiuntivo del 10% rispetto al normale prezzo di listino e un extra sconto di un ulteriore 10%, rinunciando alle proprie commissioni. “Abbiamo scommesso sul Belpaese e dopo Marche, Umbria e Toscana, abbiamo allargato la nostra attività alla Puglia, alla zona dei laghi del Nord Italia e ad altre località in Sardegna, Liguria, Emilia Romagna e nella costiera amalfitana. Andiamo avanti con fiducia”.



E aggiunge come le strutture presenti sul portale siano tutte selezionate e non presentino alcun rischio: “Garantiscono anzi standard elevatissimi assicurando vacanze in assoluta privacy e questo, anche da un punto di vista di contatti con altre persone, è un fattore importante in un momento in cui la prima attenzione resta comunque la prevenzione”.