Stimolare la ripartenza delle destinazioni e la voglia di viaggiare: è positivo il messaggio di Cesare Landi (nella foto), amministratore unico di Fruit Viaggi, che commentando l’ultima iniziativa relativa a un educational per oltre 50 agenzie programmato da domenica 15 marzo al Fruit Village Amphoras di Sharm el Sheikh, sottolinea l’importanza di fare squadra per superare la crisi.

Fruit Village Card

“Stiamo vivendo un momento storico senza precedenti – spiega -. Cominciamo solo ora a vedere qualche spiraglio di luce dopo due settimane di buio completo. I messaggi che ci arrivano dagli agenti di viaggi sono meno negativi. È a loro che abbiamo indirizzato la Fruit Vilage Card, che consente di prenotare le nostre strutture con la possibilità di cancellare il viaggio senza penali fino a 7 giorni prima della data di partenza. Uno strumento importante per spingere le prenotazioni in destinazioni che, come l’Egitto, la Grecia o la Tunisia, sono aperte e ospitali come sempre”.

Anche la situazione in Turchia non preoccupa Landi: “La prima rotazione charter partirà il prossimo 15 giugno e per quella data spero che la crisi di questi giorni sarà solo un ricordo”.



La leva prezzo

Per stimolare le vendite in adv, Fruit Viaggi sta proponendo tariffe particolarmente accattivanti, “Le migliori in assoluto, che offrono per di più la possibilità di scegliere la struttura e il periodo preferiti. Cosa non sempre possibile sotto data”.



Nuovo villaggio in Italia

Inutile poi negare che accanto alle mete straniere Fruit si stia concentrando anche sul’Italia, dove “È in arrivo una novità che diffonderemo fra qualche giorno. Abbiamo intensificato i contatti con i nostri fornitori e proporremo un nuovo Fruit Village, che si assocerà al resto della programmazione attualmente disponibile sulle coste del Belpaese”.



Le iniziative per le adv

Intanto, il tour operator ha in serbo ulteriori iniziative per coinvolgere le agenzie, e dopo l’educational a Sharm El Sheikh sarà la volta di altri appuntamenti. Perché Landi ha fiducia “in una ripresa veloce, che potrebbe concretizzarsi nel giro di 20 giorni-un mese al massimo. Con la primavera e l’arrivo dei primi caldi, il virus dovrebbe attenuarsi e finalmente potremo tirare il fiato”.

Isabella Cattoni