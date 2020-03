Un’intuizione geniale, soprattutto in un’Italia Anni Ottanta che era ancora molto lontana dalla visione green ed ecocompatibile del turismo: quella di entrare da protagoniste nel turismo open air.

È la storia di Human Company, un gruppo che fattura 115 milioni di euro (dato 2018) totalizzando un Ebitda di 27,5 milioni, sulla strada del glamping di lusso e dei villaggi open air.



E che per quest’anno ha in mente investimenti importanti: 40 milioni totali, ripartiti fra i 13 milioni che andranno in migliorie di strutture esistenti e gli altri per due new entry.



