Fruit Viaggi non si arrende: a Sharm el Sheikh con 50 agenzie

Un messaggio positivo in un momento molto impegnativo per il turismo: Cristian Gabriele (nella foto), direttore generale di Fruit Viaggi, rilancia la volontà di fare quadrato per fronteggiare la situazione e cominciare a pensare al futuro insieme alle agenzie di viaggi.

Appuntamento a Sharm

"È tanta la voglia di riprendere la normalità e le misure imposte alle aziende con le varie restrizioni sul territorio non aiutano di certo - commenta Gabriele -. Noi di Fruit abbiamo tanto da raccontare alla nostra rete agenziale, avevamo avviato un ciclo di incontri sul territorio organizzando vari workshop che abbiamo dovuto interrompere adempiendo alle ordinanze. Così è nata la voglia di aggregare comunque gli agenti, non in Italia chiaramente, ma a Sharm el Sheikh, la nostra seconda casa. Da domenica 15 marzo più di 50 agenzie di viaggi, che hanno ancora una volta dimostrato di essere legate alla nostra azienda, saranno ospiti presso il Fruit Village Amphoras, un momento di confronto e approfondimento sul prodotto per dare un segnale al mercato che il mondo del turismo esiste e resiste, ma soprattutto è smart”.