Silversea: più tempo a disposizione per cancellare la crociera

Silversea ha temporaneamente semplificato le sue nuove politiche di prenotazione e cancellazione in modo che i viaggiatori possano avere più tempo per valutare i piani di viaggio.

Come evidenziato da Travelmole, per le nuove prenotazioni sulle partenze dal 1 ° giugno al 31 dicembre 2020, i passeggeri potranno annullare fino a 30 giorni prima della partenza, pagando solo una quota di iscrizione.

Le opzioni di cancellazione

Inoltre, Silversea negozierà per gli ospiti le medesime opzioni di cancellazione sulle altre componenti della prenotazione come i passaggi aerei, gli hotel e le escursioni a terra. Tuttavia, dato che Silversea non può intervenire sui fornitori terzi, su queste parti del viaggio potrebbero essere applicati termini diversi.



Massima flessibilità

Il ceo Roberto Martinoli ha dichiarato: "Scoprire il mondo sulle navi di Silversea non dovrebbe mai essere fonte di ansia. Per questo motivo, e per alleggerire la tensione dei nostri ospiti e partner commerciali, abbiamo temporaneamente alleggerito le politiche di prenotazione e cancellazione. Questo periodo di incertezza si risolverà sicuramente, ma siamo comunque lieti di offrire ai nostri clienti la possibilità di decidere fino all’ultimo se partire o meno”.



Un bonus speciale

Silversea ha inoltre esteso la sua attuale offerta sulle prenotazioni fino al 30 aprile con un bonus fino a 500 sterline per suite per viaggi selezionati in tutto il mondo nel 2020 e nel 2021.

Inoltre, chi prenota e paga integralmente il viaggio entro il 30 aprile riceverà un ulteriore sconto del 10% con il bonus prenotazione anticipata di Silversea su tutti i viaggi a partire da settembre 2020.