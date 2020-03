La Fabbrica dei Sogni si appella alle agenzie di viaggi affinchè non si smetta di viaggiare. Un monito ai propri clienti, che sono quelli della rete distributiva italiana, a non smettere di viaggiare in quanto, anche in questo momento, ci sono tante destinazioni che possono essere rivalutate, riconsiderate o scoperte.

Nessuna penale

E per sostenere le prenotazioni, La Fabbrica dei Sogni per tutte le prenotazioni effettuate fino al 25 aprile per qualsiasi destinazione non richiede alcun deposito e nessuna penale fino a 40 giorni prima della partenza. Nel caso uno dei servizi fosse in penale immediata, l’agenzia verrà avvertita prima della conferma.



Le tariffe

E, ricordano da La Fabbrica dei Sogni, il vero vantaggio non è il non pagare il deposito o la penale tardiva, ma le tariffe vantaggiose che si possono trovare in questi giorni di incertezza. “In questo momento così difficile e delicato per il settore del turismo – spiega il t.o. in una nota - tutte le componenti (compagnie aeree, corrispondenti, tour operator, agenzie di viaggi e assicurazioni) hanno messo tanta professionalità e impegno per ascoltare la voce di chi vuole partire, di chi, agendo con ottimismo, spera di uscire quanto prima da questa fase”.