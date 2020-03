FlyKube e la Pasqua a sorpresa

Numerosi pacchetti per ogni budget di spesa, diversi nella tipologia di viaggio ma accomunati da un’unica caratteristica: la sorpresa. FlyKube propone anche per le vacanze di Pasqua la sua formula: la destinazione segreta, da scoprire solo un paio di giorni prima di partire.

Diversi i target di riferimento, come spiega il ceo della startup italo-spagnola, Paolo Della Pepa: “I clienti che hanno un budget contenuto, che non permette loro di allontanarsi troppo, ma anche quelli a cui ciò che manca è il tempo necessario ad organizzare l’intero viaggio. Poi ci sono i Kubers, i globetrotter che amano viaggiare, scoprire posti nuovi, per i quali l’importante è partire, non importa per dove”.



Le proposte

Sul sito si sceglie soltanto la durata, la città di partenza e il pacchetto, ma si scoprirà la destinazione del viaggio poco prima di partire. I pacchetti offerti sono quello base, 'destinazione a sorpresa', quello multi-destinazione, che offre la possibilità di visitare più città nel corso della vacanza e quello ‘estate a sorpresa’ per gli amanti della spiaggia e del mare.



FlyKube organizza anche i viaggi cosiddetti ‘VipKube’, con sistemazione in hotel a 5 stelle e l’organizzazione di attività da fare una volta arrivati a destinazione; infine i più avventurieri potranno optare per la soluzione ‘tutto a sorpresa’, scegliendo solo il mese del viaggio.



Per favorire l’advance booking l’operatore ha ideato un'iniziativa che prevede prezzi ridotti per i viaggi dal 9 al 14 aprile.