Gialpi punta sulla prossima estate e annuncia la partnership con Tui per la commercializzazione in esclusiva sul mercato italiano del Baia di Conte Tui Blue in Sardegna (nella foto), a pochissimi chilometri da Alghero.

La struttura, per anni villaggio Valtur, nel 2014 è passata sotto la gestione di Tui che, a seguito di importanti investimenti, ha dato il via ad una massiccia ristrutturazione.

Il villaggio dispone di 305 camere, tre ristoranti, tre bar, area giochi per bambini e diverse strutture sportive. A completare il tutto un programma di intrattenimento diurno e serale e serate di piano bar, mentre per i più piccini è disponibile il mini club 3/12 anni. Il trattamento proposto è di all inclusive.



Le altre strutture coinvolte nell'accordo

Nell’accordo tra Gialpi e Tui rientrano anche le strutture Tui Magic Life Calabria a Pizzo Calabro e il Robinson Club Apulia a Marina di Ugento sulle quali l’operatore campano punta molto al fine di rafforzare la collaborazione con Tui nel nostro Paese.

Tui Magic Life Calabria è una struttura rinnovata di recente a pochissimi passi dall’ampia spiaggia attrezzata e dal mare della ‘Costa degli Dei’. Suddiviso in un’area Resort e una Private Lodge dedicata a ospiti dai 16 anni in poi, conta 621 sistemazioni in stile mediterraneo, 5 ristoranti, 4 bar di cui uno in spiaggia e diversi plus frai quali boutique, anfiteatro, centro congressi, 5 piscine, parco acquatico, 11 campi da tennis.



Il Robinson Club Apulia invece è una struttura che sorge a Marina di Ugento in Salento. Anch’essa rinnovata di recente sia negli interni che negli spazi comuni, è dotata di 464 sistemazioni, 5 ristoranti, biberoneria, 6 bar, discoteca e di un Water Park con piscine, scivoli e giochi d’acqua.