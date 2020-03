Club Med, Giscard d’Estaing: “Italia motore dello sviluppo nel top di gamma”

Lusso e Italia: i piani di sviluppo del Club Med in programma per i prossimi anni hanno questi due indicatori fra i temi chiave.

Lusso perché il piano di riposizionamento verso l’alto ormai avviato ormai oltre 10 anni fa e la realizzazione di strutture al top della gamma proprio nel nostro Paese stanno proseguendo a passi spediti. Dopo la realizzazione del resort 5 Tridenti a Cefalù (nella foto), per il prossimo inverno è atteso l’ampliamento del centro di Pragelato con lo sviluppo di 100 nuove camere. Il piano di crescita, come ha confermato in un’intervista pubblicata su La Repubblica il presidente Henri Giscard d’Estaing, ha comportato fino ad ora un investimento di 100 milioni di euro.



La scommessa su Venezia

“Con l’Italiana Th Resorts – ha cspiegato il presidente – abbiamo un grande progetto di riconversione dell’ospedale dismesso del Lido di Venezia. Ha una posizione unica sul mare. Qui realizzeremo un polo turistico exclusive collection insieme a Cdp come operatore immobiliare”.



Esperienze al centro

La rivoluzione targata Club Med prevede non solo un innalzamento del livello qualitativo, ma anche l’importanza delle esperienze da vivere nel territorio che circonda la struttura, una sorta di ‘fattore wow’ che rende unica la vacanza, come sottolineato da Eyal Amzallag, managing director Italy – South Europe & emerging markets. E i resort al top della gamma “dovrebbero arrivare a coprire il 20 per cento dell’offerta totale - aggiunge Giscard d’Estaing – con una specifica attenzione alla famiglia e alle coppie”.