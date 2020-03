Karisma Travelnet: cancellazione gratuita fino a 7 giorni dalla partenza

Anche Karisma Travelnet interviene per favorire le prenotazioni delle vacanze, malgrado il periodo. E lo fa proponendo l’iniziativa di cancellazione senza penali fino a 7 giorni prima della partenza.

“Tutti ci auguriamo che questo periodo duri ancora poco e che la gente ritrovi l’animo e la fiducia per prenotare una vacanza - dice Luca Manchi, titolare del t.o. -. Dobbiamo aiutare la gente a ritrovare la fiducia nel futuro ed aiutando loro aiutiamo la nostra categoria”.



L’iniziativa, pubblicata sul sito dell’operatore, riguarda alcune destinazioni tra le più popolari quali Egitto, Marocco, Giordania, Thailandia, Stati Uniti per i tour in italiano. Tutte le offerte legate a questa promozione sono commissionabili al 14%.