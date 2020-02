Editoriale - Promemoria per i tour operator

di Remo Vangelista

Vogliamo mandare un pensiero a tutti questi Paesi che stanno vietando l’ingresso ai turisti italiani. Molti di questi Paesi negli ultimi anni hanno chiesto l’aiuto dei tour operator italiani per sostenere le mete turistiche. Di fronte a mille difficoltà i t.o. di casa nostra e anche qualche compagnia aerea hanno risposto presente alla chiamata. Adesso alcuni di questi Paesi (che vivono molto sull’industria turistica) ci voltano immediatamente le spalle.

Quindi chiusura dei voli e mancato accesso dei turisti italiani. Per quanto? Tempi per ora limitati, ma sarà bene che anche dalle nostre parti si smetta di creare panico e fare informazione a caso.



State però certi che quando passerà anche questa fase negativa gli stessi Paesi chiameranno gli “amici italiani” e diranno che “il legame è sempre forte”.



Suggeriamo ai tour operator e operatori di casa nostra di prendere nota e, magari, quando si riapriranno certe frontiere di essere pronti a rientrare. Però alle nostre condizioni e fissando contratti ben precisi.

Giusto per non dimenticare.



Twitter @removangelista