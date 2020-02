Gli Stati Uniti ‘unconventional’: le proposte dei t.o.

Non più solo New York, Miami, Los Angeles e San Francisco, ma anche Massachusetts, Montana, Idaho, North e South Dakota e ancora Plymouth sulle orme dei Padri Pellegrini, le riserve indiane e poi gli itinerari che ripercorrono le battaglie per i diritti civili delle donne.

Sono le nuove proposte 'unconventional' dei t.o. negli Stati Uniti, una delle destinazioni più amate dai viaggiatori italiani.



Percorsi ispirazionali innovativi, pensati anche per un pubblico di repeater, che TTG Magazine racconta per proporre alle agenzie nuove possibili soluzioni di viaggio.



