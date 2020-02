Il 2020 di Valtur si apre con un portfolio di 12 strutture e il Gruppo Nicolaus prevede di totalizzare numeri di tutto rispetto, arrivando addirittura a triplicare i volumi nel corso dei prossimi 5 anni. Anche perché le prenotazioni da gennaio ad aprile, prima dei fatti degli ultimi giorni, si stavano muovendo su numeri assolutamente significativi.

Pernottamenti in aumento

"Nel 2019 – ha recentemente confermato il presidente del Gruppo Nicolaus, Roberto Pagliara (nella foto) – abbiamo totalizzato circa un milione di pernottamenti, il 40 per cento dei quali ottenuto dal brand Valtur. Le agenzie ci stanno dando fiducia e la popolarità è tornata ai livelli della ‘Valtur dei tempi d’oro’, quando il marchio era apprezzato da agenzie e clienti, che ne riconoscevano la qualità”.

La percentuale di gradimento registrata dal marchio è pari al 94 per cento e i complain “Rappresentano solo lo 0,07 per cento del totale delle prenotazioni. Siamo fra i primi operatori sia in Turchia sia in Tunisia e proprio per sottolineare il ritorno del brand Valtur alla sua antica vocazione abbiamo lanciato i Valtur Day, giornate di recruiting per selezionare oltre 700 persone che andranno a ricoprire i diversi ruoli all’interno delle nostre strutture”.



La politica commerciale

Si rinnova anche la politica commerciale nei confronti delle agenzie e “Oggi stiamo raccogliendo i primi frutti dell’impegno profuso nell’ultimo anno”. Le agenzie restano infatti sempre il motore delle vendite del Gruppo Nicolaus e importanti passi sono stati compiuti sia in direzione del rafforzamento della squadra commerciale – dove sono previsti nuovi ingressi - sia sul miglioramento del contratto basato sempre su incentivi meritocratici ma reso ancor più profittevole grazie alla creazione di un nuovo cluster per le adv. Cuore dell’attività le agenzie Diamond e Top Diamond, all’interno delle quali sono confluite anche le vecchie Valtur Star. Inoltre, è cambiata la politica sulle assicurazioni: quella base medico bagaglio è già parte del pacchetto ed eventuali polizze integrative sono tutte commissionabili all’interno della pratica.

Infine, prosegue il lavoro sul prodotto, con l’inserimento del ‘dynamic flight’ per un minimum stay.