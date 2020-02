Nord Europa in versione green, le proposte Il Diamante

Esperienze di viaggio all’insegna del green, tra emissioni zero, cibo local, navi alimentate elettricamente e spostamenti in treno. Il Nord Europa firmato Il Diamante - tour operator del Quality Group - sceglie la strada dell’ecosostenibilità proponendo attività che consentono ai viaggiatori di entrare a stretto contatto con la natura.

“Se potessi lanciare un messaggio agli agenti di viaggi - spiega Lara Chinotti, product manager Nord Europa Il Diamante - direi loro due cose. La prima, di proporre il Nord Europa non solo quando è il cliente a richiederlo. Non esistono solo le crociere nei fiordi: la potenza dell’Artico, le città della Scandinavia sono uno scrigno di natura, architettura, design, diritti civili, istruzione, rispetto”.



"Affidatevi a noi"

E il secondo messaggio? “È quello di affidarsi - spiega Chinotti -. Affidarsi a noi che siamo davvero specialisti per passione; mi occupo del Nord Europa da 25 anni, l’ho vissuto costantemente in tutte le evoluzioni che ha avuto in questi anni. Ho personalmente testato e studiato itinerari fly & drive per evitare costosissimi drop off in località diverse, ottimizzando percorrenze ed esperienze con un grande lavoro di ottimizzazione ed armonizzazione dei servizi. Ho scelto di costruire tutti i nostri tour di gruppo con questo approccio”.



Le esperienze

Tra le esperienze suggerite nel catalogo ‘Expedition Cruises’, spedizioni fino alle Svalbard in maggio, giugno e luglio, durante il ‘sole di mezzanotte’, per avvistare trichechi, foche e orsi a bordo di navi ibride. ‘Sui binari’, invece, propone il tour delle capitali nordiche in treno, mentre ‘ECopenaghen’ è un viaggio bio con ebike, hotel certificato e cibo organico.



Tra le novità 2020 ‘Fiordi da amare’, un viaggio naturalistico per piccoli gruppi in luglio e agosto. Gi amanti dei parchi a tema potranno invece scegliere ‘Danimarca hygge per famiglie’, che prevede visite esclusive alle zone vichinghe, ai castelli e ad attrazioni come Legoland, Forest Tower e Danfoss Universe.



Infine ‘Islanda natura potente’ è un tour che consente di visitare tutto il Paese e include escursioni Ice Cave, motoslitta, whale safari e blue lagoon.