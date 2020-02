di Oriana Davini

Un battesimo in grande stile, con Penélope Cruz a tagliare il nastro che lega la bottiglia pronta a infrangersi sulla fiancata, Bruno Barbieri a occuparsi del cocktail di festeggiamento e uno spettacolo pirotecnico a illuminare Savona: così è andato in scena il battesimo di Costa Smeralda.

La nuova ammiraglia Costa, che entro marzo sarà visitata da circa 1800 adv, è la prima di cinque navi alimentate a gas naturale liquefatto che entro il 2023 arriveranno in flotta. Un investimento di oltre sei miliardi di euro "perché il nostro impegno è di essere pionieri nell'introdurre innovazioni responsabili e aprire la rotta per l'intero settore verso un turismo sostenibile", spiega Michael Tamm, ceo del Gruppo Costa e di Carnival Asia.



La nave del Made in Italy

Lunga 337 metri e larga 42, Costa Smeralda è stata concepita dal designer Adam D. Tihany, che ha coordinato quattro studi di architettura internazionali con l'obiettivo di portare il made in Italy a bordo coinvolgendo i brand più nomi di design, arredo, food & beverage. "Abbiamo calcolato che nel suo ciclo di vita su Smeralda ospiteremo 10 milioni di passeggeri: questa nave rappresenta un miliardo di euro di investimenti ed essere ambasciatori dell'Italia nel mondo per noi è fondamentale".