Idee per Viaggiare: focus speciale su Dubai e Seychelles

di Mariella Lamonica

Idee per Viaggiare compie 25 anni e continua ad ampliare la propria offerta per permettere ai propri clienti di vivere esperienze esclusive.

Il t.o. ha fatto un focus in particolare su Emirati Arabi e Seychelles, due delle destinazioni di punta della programmazione. A presentarle è Silvia Vezzini (nella foto), riferimento commerciale per l'area Milano e hinterland: "Dubai è la città del futuro, che intrattiene dalle prime ore dell'alba fino a tarda sera e che quest'anno vivrà un evento unico come l'Expo 2020 improntato su ecosostenibilità, mobilità e opportunità".

Abbinamento vincente

A poco più di 4 ore di volo da Dubai, un abbinamento vincente è quello con Seychelles, un'altra destinazione in crescita negli ultimi anni: "È una scelta ideale perchè non ci sono problemi di visto nè di vaccinazioni e la vegetazione è rimasta incontaminata. Fra le opportunità anche la possibilità di sposarsi in loco e di trascorrere la luna di miele in una location da sogno - aggiunge Silvia Vezzini -. Il 2019 è stato un anno strepitoso anche grazie ai molteplici ponti che ci ha offerto il calendario, ma devo dire che le prospettive per il 2020 non sono da meno".