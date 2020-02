di Gaia Guarino

Un’isola nel cuore delle Bahamas. Un progetto che vede la luce dopo un lungo processo di bonifica durato tre anni, che oggi racconta una storia di ecosostenibilità e attenzione al lavoro, fornendo occupazione a 140 locali. Ocean Cay Marine Reserve si svela finalmente al mercato, aprendo una nuova era per Msc, che ha messo sul campo un investimento di 200 milioni dollari per rendere l’isola un’esperienza unica per i suoi croceristi.



Diciannove agenti selezionati da tutta Italia hanno potuto prendere parte a un fam trip organizzato in partnership con Alitalia e scoprire, in anteprima, tutti i segreti dell'isola.



Per famiglie e honeymooners

Oltre 3 chilometri di spiagge accolgono i viaggiatori che vogliono concedersi una giornata fuori dalla nave. Dall'area famiglie a quella più esclusiva dello Yacht Club, l'isola ha un'offerta di attività e servizi che integra e completa quella di bordo. La possibilità di prenotare escursioni, come una gita al faro o immersioni, arricchisce la vacanza. "È un'isola meravigliosa che con centinaia di maestranze è stata trasformata da ex sito industriale in un paradiso", spiega Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere.

Ocean Cay risponde ai desideri di diversi target, rappresentando una location perfetta anche per gli honeymooners. Una caratteristica a cui le agenzie possono dare valore in fase di vendita, raccontando un prodotto che può avere un volto avventuroso, di puro svago ma anche romantico.