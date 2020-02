di Remo Vangelista

A volte sembra qualche passo avanti rispetto a tanti. Ma non diteglielo perché scuoterebbe la testa e proverebbe a spiegare che tutti possono farlo. Michele Serra, parlando a Milano di crisi aziendali, coronavirus e di Corea del Nord ha spiegato che il suo consorzio Quality Group è pronto ad affrontare le crisi di mercato di ogni tipo.

Perché in quel agglomerato torinese di marchi e aziende, in fase di stesura di budget inseriscono costi e spostamenti strutturali per inconvenienti di percorso. Detto così appare semplice, ma è un ragionamento quasi militare dove all’occorrenza si spostano le truppe per mantenere la posizione. Forse più semplice per le dimensioni delle società coinvolte ma lungimiranza da copiare senza dubbio.



Ma non chiedete a Serra previsioni per l’anno in corso, “perché avevo pronosticato la Cina. Direi che mi è andata male…”.