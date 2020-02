Boscolo Tours in Marocco tra viaggi guidati e tailor made

Viaggi guidati e soluzioni su misura per il Marocco di Boscolo Tours. Il tour operator ha presentato l’offerta sul Paese, che comprende anche una novità assoluta: l’itinerario Le Medine del Nord, che percorre un’area del Marocco diversa “dall’immaginario popolare”, come precisa la nota dell’operatore.

Tra le offerte anche la formula ‘small group’, che prevede un massimo di 20 partecipanti o di 12 per alcuni tour.



Oltre ai viaggi guidati, c’è spazio anche per gli individuali tailor made.



Il catalogo comprende itinerari anche per il Marocco meridionale e i deserti. Tra i tour più gettonati, il Gran Tour del Marocco e l’itinerario dedicato alle città imperiali.